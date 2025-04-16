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Почему быть в стрессе стало модно? Люди начали переживать из-за всего подряд

1:12
Общество

Стресс — это нормальный процесс. Он активизирует ресурсы организма, помогает подстраиваться под изменения. Почему-то многие люди стали часто говорить, что они "в стрессе", в соцсетях появились тысячи роликов на эту тему. Стресс стал модным состоянием человека.

Женщина грызет ногти
Фото: Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина грызет ногти

"Вреден стресс, когда становится хроническим или человек сталкивается с травматическим событием, от которого не может оправиться быстро. Но ключевым фактором становится не само событие, а интерпретация", — цитирует доктора психологических наук Марию Киселеву KP. RU.

Она считает, что нынешнее поколение не слабее, чем предыдущие, просто живет в другие времена.

"Раньше главной задачей было физическое выживание. После кризисов не было времени на рефлексию. Сейчас мы живем в большей безопасности, чем предыдущие поколения. Но когда у нас закрыты базовые потребности, находится множество других поводов для переживаний", — отметила эксперт.

Она добавила, что у представителей современного поколения слишком мало опыта, чтобы справляться с различными кризисами.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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