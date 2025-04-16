На сколько подорожал пасхальный набор: такую сумму придётся отдать накануне праздника

Россиянам в среднем придётся заплатить 1,1 тысячи рублей за традиционный набор к Пасхе.
Он будет состоять из кулича, десятка яиц и творожной пасхи. За год такой набор стал дороже на 10 процентов. Больше всего цены выросли на творог.
Творожная пасха за год подорожала на 14 процентов — до 629 руб.,
500 грамм творога — на 19 процентов, до 131 руб.;
Кулич стал дороже на 17 процентов до 225 руб.
При этом яйца за год стали дешевле на 4 процента, пишет KP. RU.
Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.
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В этом салате — всё, что нужно для ужина: колбаса, паста и сыр. Добавьте немного зелени и каплю заправки — и готово блюдо в духе Италии.