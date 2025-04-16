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Разбили или сломали товар в магазине? Вот в каких случаях платить не надо

0:51
Общество

Председатель организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов рассказал, в каких случаях не нужно платить за разбитый или сломанный товар в магазине.

Гипермаркет
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гипермаркет

Важно, был ли товар разбит случайно или же это было сделано преднамеренно.

"Если до покупки человек случайно задевает или роняет товар, например, из-за неудачной выкладки или тесноты проходов, то платить за продукцию не нужно", — отметил он.

Павлов уточнил, что закон предусматривает, что собственник товара до оплаты — магазин, и риск случайного повреждения имущества несет он.

А если вы специально бросили товары на пол, нужно будет заплатить. Если вы откажетесь, то магазин может обратиться в суд для взыскания убытков, пишет KP. RU.

Уточнения

Суперма́ркет (supermarket с англ. — «сверхрынок») — крупный универса́м (универмаг самообслуживания) по продаже полного ассортимента пищевых продуктов и напитков, а также предметов домашнего хозяйства.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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