Разбили или сломали товар в магазине? Вот в каких случаях платить не надо

Председатель организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов рассказал, в каких случаях не нужно платить за разбитый или сломанный товар в магазине.
Важно, был ли товар разбит случайно или же это было сделано преднамеренно.
"Если до покупки человек случайно задевает или роняет товар, например, из-за неудачной выкладки или тесноты проходов, то платить за продукцию не нужно", — отметил он.
Павлов уточнил, что закон предусматривает, что собственник товара до оплаты — магазин, и риск случайного повреждения имущества несет он.
А если вы специально бросили товары на пол, нужно будет заплатить. Если вы откажетесь, то магазин может обратиться в суд для взыскания убытков, пишет KP. RU.
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