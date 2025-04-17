Изменить свой пенсионный стаж можно через Госуслуги: вот как это сделать

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Пенсионеры часто недовольны суммой пенсии, её можно изменить, если вы заподозрили, что вам неправильно вычислили пенсионный стаж. Его можно скорректировать на портале "Госуслуги".

Фото: freepik.com Пенсионеры

Для этого тщательно проверьте весь объем учтенного стажа работы, если вы нашли ошибки, подайте заявление на корректировку данных на портале "Госуслуги" с помощью сервиса корректировки лицевого счета.

"Если на пенсионном счете нет информации о каких-либо периодах работы или, наоборот, есть ошибочные данные, необходимо обратиться к работодателю, чтобы он дополнил сведения либо представил корректную информацию в Соцфонд", — сообщили в Социальном фонде России.

После этого сотрудники Соцфонда могут помочь пенсионеру обратиться к работодателю.

Уточнения

Трудовой стаж — в законодательстве Российской Федерации время (продолжительность) трудовой или другой общественно полезной деятельности работника.



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