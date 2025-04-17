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Изменить свой пенсионный стаж можно через Госуслуги: вот как это сделать

0:49
Общество

Пенсионеры часто недовольны суммой пенсии, её можно изменить, если вы заподозрили, что вам неправильно вычислили пенсионный стаж. Его можно скорректировать на портале "Госуслуги".

Пенсионеры
Фото: freepik.com
Пенсионеры

Для этого тщательно проверьте весь объем учтенного стажа работы, если вы нашли ошибки, подайте заявление на корректировку данных на портале "Госуслуги" с помощью сервиса корректировки лицевого счета.

"Если на пенсионном счете нет информации о каких-либо периодах работы или, наоборот, есть ошибочные данные, необходимо обратиться к работодателю, чтобы он дополнил сведения либо представил корректную информацию в Соцфонд", — сообщили в Социальном фонде России.

После этого сотрудники Соцфонда могут помочь пенсионеру обратиться к работодателю.

Уточнения

Трудовой стаж — в законодательстве Российской Федерации время (продолжительность) трудовой или другой общественно полезной деятельности работника.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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