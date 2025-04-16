Роза Хутор примет участие в создании интерактивной карты воинских обелисков в окрестностях Сочи

Курорт "Роза Хутор" поддержал инициативу учащихся города по сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор by Георгий Анастасиади На снимке 1985 года традиционный для сочинцев майский поход накануне Дня Победы к воинскому обелиску на развилке туристских троп перевалов Аишхо-1 и Аишхо-2

Проект учеников сочинской гимназии №44 был представлен на конкурс "Зеленый туризм в городе-курорте Сочи" и стал обладателем специального приза от курорта "Роза Хутор" для его реализации. Основная цель этого проекта — восстановление, укрепление и популяризация памяти о событиях Великой Отечественной войны, увековеченных в обелисках и памятных знаках, установленных в местах боевой славы в окрестностях города.

— Сохранение исторического наследия — одно из важных направлений программы устойчивого развития курорта "Роза Хутор". Здесь, на горных перевалах, шли бои Битвы за Кавказ. Герои, имена которых носят улицы Сочи, не пропустили врага к морю. Об их подвиге сегодня напоминают воинские знаки и обелиски. В большинстве они были установлены энтузиастами: сначала ветеранами, затем поисковиками, краеведами, желавшими увековечить память об этих событиях и принимавших в них участие людях. Многие из этих обелисков остаются малоизвестными, находятся в труднодоступных местах, нуждаются в заботе и сохранении. Проект учеников гимназии № 44 позволит исправить эту ситуацию, — рассказал директор по устойчивому развитию курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

Инициатива школьников включает в себя сбор и систематизацию информации об истории воинских обелисков и знаков в горах Сочи. На основе этих данных школьники разработают интернет-ресурс и интерактивную карту с данными о событиях, которым приурочены памятные знаки, их расположении, истории создания, доступности. Летом они проведут экспедиции к обелискам, чтобы увидеть места исторических событий, оценить состояние памятных объектов, произвести на месте или запланировать на будущее их ремонт.

— Патриотическое воспитание играет важную роль в образовательном процессе. В рамках своего проекта ученики 8-11 классов уже побывали в музее истории Сочи, собрали информацию о воинских обелисках и приступили к созданию открытого интернет-ресурса. В нашей школе сильны и туристские традиции. Для реализации идеи будут организованы пешие походы к воинским обелискам. Мы планируем пройти по известным маршрутам — №30 и №9. Нам очень важна поддержка курорта "Роза Хутор", в рамках которой школа, в том числе, получит необходимое туристское снаряжение, — поделилась директор сочинской гимназии №44 Маргарита Корнева.

Проект стартует в год 80-летия Великой Победы и призван стать постоянным, возрождая традиции поискового туристского движения, существовавшего в Сочи.

— Подобные школьные проекты способствуют не только ознакомлению детей с историей, но сохранению памяти о героизме защитников Отечества, развитию познавательного интереса к краеведению. Очень надеемся, что идея учеников гимназии №44 будет воспринята и в других учебных заведениях города, станет моделью для патриотического воспитания юного поколения, — подчеркнула руководитель Музея истории города-курорта Сочи Елена Галищева.

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