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5 простых шагов, чтобы научиться самодисциплине: управлять собой станет легко

1:55
Общество

Многие люди уверены, что дисциплина — это очень сложно, и научиться быть дисциплинированным почти невозможно. Однако управлять собой можно научиться, подход у каждого человека должен быть индивидуальный.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Женщина

Мы сами задаём себе правила, учимся контролировать поведение, эмоции, мысли.

"Хорошая новость — дисциплине можно научиться. Это не магия, а практика. Главное — не сравнивать себя с другими, а строить свою систему, которая поможет вам добиваться целей без перегрузки и самообвинений", — цитирует "Чемпионат" коуча по личностному развитию Елену Батурину.

Многие ассоциируют дисциплину со строгими наставниками, наказаниями за промахи, жёсткими рамками. На деле же самодисциплина — это не система штрафов, а осознанное управление своей жизнью. Она не отменяет доброго отношения к себе и не требует напряжения.

Чтобы развить самодисциплину:

Записывайте свои цели

Чёткая формулировка целей помогает не сбиваться с курса. Представьте, где вы хотите быть через два года, пять или 10 лет.

Учитесь расставлять приоритеты

Мозг предпочитает простые и приятные задачи, но именно сложные и скучные дела чаще всего продвигают нас вперёд.

Осознайте свои слабости

Если вы знаете, что легко отвлекаетесь на соцсети или сериалы, найдите способ минимизировать эти триггеры. Самодисциплина начинается с честности перед собой.

Меняйте точку зрения

Попробуйте заменить установки: вместо "мне нужно" — "я выбираю", вместо "это сложно" — "это вызов, который чему-то меня научит".

Найдите поддержку

Нужно общаться с людьми, которые подскажут, когда вы сходите с дистанции. Даже простой рассказ кому-то о своих целях поможет прийти к ним.

Уточнения

Приорите́т (лат. prior «первый, старший») — понятие, показывающее важность, первенство. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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