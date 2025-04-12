Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Деликатная проблема: любимые жвачки оказались лучшим слабительным
Долги, инфляция и миллиардный транш: почему МВФ снова вкладывается в Аргентину
Россияне увидят Микролуние: когда можно наблюдать уникальное явление
Пожелтело сиденье унитаза? Просто намажь этим и иди спать — утром будет как новое
Ваша утренняя привычка мешает телу восстанавливаться
Как не выглядеть подозрительно: ошибки, которые притягивают инспектора быстрее радаров
Деньги vs Терапия: вот какой из методов оказался более эффективным для психического здоровья
Топ-5 секретов успешного ухода за комнатными растениями
Садальский рассказал, какую смерть считает самой позорной

Как работающему пенсионеру выгодно уволиться в 2025 году: советы от депутата

Общество

Если вы работающий пенсионер, но хотите в этом году уйти с должности на полноценный отдых, вы должны это знать! Как уволиться с выгодой, расскажем в этом материале.

Пожилой рабочий на заводе
Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилой рабочий на заводе

"В 2025 году пенсионная система продолжает учитывать разницу между статусом работающего и неработающего пенсионера при расчете выплат. При увольнении происходит автоматический перерасчет, и пенсионеру восстанавливаются индексации, пропущенные за годы работы", — рассказал депутат ГД Алексей Говырин.

Он объяснил, что из-за этого увольнения некоторые граждане смогут получать увеличенные ежемесячные выплаты.

"Если пенсионер стремится к перерасчету, он не должен иметь ни одного рабочего дня в месяце. Лучше переждать и вернуться к работе позже. Повышенные выплаты никуда не исчезнут, так как индексации сохраняются в любом случае", — добавил депутат.

Он привел пример: если вы уволитесь 9 января и устроитесь на новое место 10 февраля, Социальный фонд посчитает, что он работал и в январе, и в феврале, и откажет в перерасчете.

Нужно обязательно соблюдать календарный перерыв.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Самое нелюбимое постельное бельё дизайнеров: вот почему его всё ещё покупают
Недвижимость
Самое нелюбимое постельное бельё дизайнеров: вот почему его всё ещё покупают Аудио 
Возраст без паспорта: определяем, сколько лет вашей кошке
Домашние животные
Возраст без паспорта: определяем, сколько лет вашей кошке Аудио 
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает
Наука и техника
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает Аудио 
Популярное
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов

Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.

Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Сделайте эти пять процедур весной — и летом не узнаете себя в зеркале
Система Периметр — Мёртвая рука СССР задушит агрессора Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Он мечтал о щенке и заплатил 5 миллионов — но через сутки понял, что стал жертвой обмана
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Как с помощью румян создать идеальную форму лица — трюк, который используют профессионалы
Как с помощью румян создать идеальную форму лица — трюк, который используют профессионалы
Последние материалы
Долги, инфляция и миллиардный транш: почему МВФ снова вкладывается в Аргентину
Россияне увидят Микролуние: когда можно наблюдать уникальное явление
Пожелтело сиденье унитаза? Просто намажь этим и иди спать — утром будет как новое
Ваша утренняя привычка мешает телу восстанавливаться
Как работающему пенсионеру выгодно уволиться в 2025 году: советы от депутата
Как не выглядеть подозрительно: ошибки, которые притягивают инспектора быстрее радаров
Деньги vs Терапия: вот какой из методов оказался более эффективным для психического здоровья
Топ-5 секретов успешного ухода за комнатными растениями
Гидравлические лифты как спасение! Учёные описали древнюю систему возведения пирамид
Садальский рассказал, какую смерть считает самой позорной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.