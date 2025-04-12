Как работающему пенсионеру выгодно уволиться в 2025 году: советы от депутата

Если вы работающий пенсионер, но хотите в этом году уйти с должности на полноценный отдых, вы должны это знать! Как уволиться с выгодой, расскажем в этом материале.

Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилой рабочий на заводе

"В 2025 году пенсионная система продолжает учитывать разницу между статусом работающего и неработающего пенсионера при расчете выплат. При увольнении происходит автоматический перерасчет, и пенсионеру восстанавливаются индексации, пропущенные за годы работы", — рассказал депутат ГД Алексей Говырин.

Он объяснил, что из-за этого увольнения некоторые граждане смогут получать увеличенные ежемесячные выплаты.

"Если пенсионер стремится к перерасчету, он не должен иметь ни одного рабочего дня в месяце. Лучше переждать и вернуться к работе позже. Повышенные выплаты никуда не исчезнут, так как индексации сохраняются в любом случае", — добавил депутат.

Он привел пример: если вы уволитесь 9 января и устроитесь на новое место 10 февраля, Социальный фонд посчитает, что он работал и в январе, и в феврале, и откажет в перерасчете.

Нужно обязательно соблюдать календарный перерыв.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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