Пометка о судимости может появиться а приложениях для знакомств

Депутаты Госдумы хотят, чтобы в приложениях для знакомств добавили пометку "Ранее судим".

Фото: unsplash.com by Paul Garcia, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Мужчина и женщина держатся за руки

Дело в том, что бывшие заключенные очень редко говорят при знакомстве о криминальном прошлом, и первое время ведут себя хорошо, завоевывая доверие партнера.

Но когда история заходит дальше знакомства и свиданий, они показывают себя. Начинаются угрозы, побои. За 2022 год выявили 158 049 случаев домашнего насилия.

Многие агрессоры познакомились с женщинами через сайты и скрывали криминальное прошлое, пишет KP. RU.

Уточнения

Суди́мость — правовое состояние гражданина (лица), который был признан судом виновным в совершении преступления и к которому было применено наказание и иные меры уголовно-правового характера.



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