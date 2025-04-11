Пометка о судимости может появиться а приложениях для знакомств

Депутаты Госдумы хотят, чтобы в приложениях для знакомств добавили пометку "Ранее судим".
Дело в том, что бывшие заключенные очень редко говорят при знакомстве о криминальном прошлом, и первое время ведут себя хорошо, завоевывая доверие партнера.
Но когда история заходит дальше знакомства и свиданий, они показывают себя. Начинаются угрозы, побои. За 2022 год выявили 158 049 случаев домашнего насилия.
Многие агрессоры познакомились с женщинами через сайты и скрывали криминальное прошлое, пишет KP. RU.
Суди́мость — правовое состояние гражданина (лица), который был признан судом виновным в совершении преступления и к которому было применено наказание и иные меры уголовно-правового характера.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.