Продавцы перестанут наживаться, реклама уйдёт из соцсетей: новые законы подписал Путин

Самые важные из законов, которые недавно подписал президент России Владимир Путин, касаются ограничения рекламы, запрета навязывания дополнительных товаров и услуг и удаленной идентификации в банке.
Рекламу теперь нельзя размещать на сайтах зарубежных организаций, работы которых признаны нежелательными в России, а также на сайтах общественных или религиозных объединений, если они ликвидированы или запрещены судом, сообщает "Царьград".
С 1 сентября блогеры, у которых более 10 тысяч подписчиков, будут нести ответственность за рекламу. Это действует в том случае, если блог не внесен в реестр Роскомнадзора.
Покупателей с 1 сентября защитят от навязанных дополнительных услуг и товаров, за них даже можно будет вернуть деньги.
Также Владимир Путин подписал изменения в закон о борьбе с отмыванием денег, чтобы клиенты банков могли открыть счет без похода в банк. Поможет в этом дистанционная идентификация.
Рекла́ма (от фр. réclame — букв. выкрикивать через нем. Reklame) — направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которого производится распространение информации для привлечения внимания к объекту рекламирования, с целью формирования или поддержания интереса к нему.
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