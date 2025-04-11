Правда оказалась сильнее: гендиректор Pravda.Ru назвал указ Зеленского против издания форменной пустышкой

Узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский 11 апреля ввёл санкции против издания Pravda. Ru и других российских СМИ. Генеральный директор Pravda. Ru Вадим Горшенин отнёсся к этому указу с юмором.

Он понимает,что теперь подразумевается, что Pravda.Ru будет недоступной жителям того самого куска бывшей Украинской СССР, который находится под контролем режима Зеленского.

"В нынешних условиях это практически ничего не значит: добраться до нашей информации жители тех земель все равно смогут, если будет желание", — ответил Вадим Горшенин.

Смешно в этой ситуации то, как подчеркнул гендиректор издания, что в структуре посещаемости Pravda.Ru посетителей их б.УССР было всего 0,4 процента.

"Заработали мы с 250 тысяч просмотров в марте 0 рублей 0 копеек", — рассказал Вадим Валерьевич.

С этой точки зрения Горшенин поддержал мнение Дональда Трампа о том, что Зеленский не имеет никаких козырей. Он снова подтвердил недалекость ума. Указ же бывшего комика — форменная пустышка.

"Но в любом случае я должен поблагодарить этого деятеля за пиар и отметить преемственность политики Зеленского от политики Порошенко. Наркоман не мог далеко уйти в своих юридических актах от пьяницы", — заключил Вадим Горшенин.

Уточнения

Ука́з — вид и название нормативного или индивидуального правового акта, изданного, как правило, главой государства (президентом или монархом) в славяноязычных странах.



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