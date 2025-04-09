Декрет стал роскошью для россиянок: женщины бегут после родов на работу

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

В России осталось всё меньше женщин, которые после родов сидят дома в декрете и занимаются ребёнком.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мать с младенцем

По итогам прошлого года в среднем мамочки проводят в нем два года и один месяц. Это минимум, начиная с 2011 года — тогда в отпуске по уходу за ребенком женщины в среднем были чуть больше 18 месяцев.

Еще в 2022 году россиянки находились там 28,5 месяца, что подтверждает исследование в тот период. И только 70 процентов россиянок после декрета возвращаются на прежнее место работы. Остальные меняют деятельность, сообщает KP. RU.

Уточнения

Отпуск по беременности и родам «декретный» или материнский отпуск (англ. maternity leave), — период времени, когда работающий человек освобождается от работы для подготовки к родам, восстановления работоспособности и ухода за новорождённым ребёнком.



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