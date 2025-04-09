Этим женщинам пересчитают пенсии: вот кто может рассчитывать на увеличенные выплаты

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Многодетным матерям в нашей стране могут пересчитать пенсии.

Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Рубли

Около 400 тысяч таких женщин коснется упразднение шестилетнего максимального срока ухода за ребенком, который засчитывается в пенсионный страховой стаж.

"Пересчет может привести к увеличению размеров пенсии у многодетных матерей, находящихся на пенсии, максимально до 1180 рублей для матерей с пятью детьми, 2360 рублей — с шестью и так далее", — рассказал аналитик Виктор Ляшок.

Сейчас в страховой стаж включен период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет всего, пишет KP. RU.

Новые правила могут вступить в силу со следующего года.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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