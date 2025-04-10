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Как избежать долгов по кредитке? Эти 5 ошибок обычно приводят к переплате

Общество

Специалисты перечислили ошибки, из-за которых можно погрязнуть в долгах по кредитной карте.

Денежный перевод
Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Денежный перевод

Всё больше людей используют её, чтобы расплачиваться за покупки, потом возвращают долг без переплат при соблюдении условий льготного периода. Однако те, кто допускает эти ошибки, обычно все равно переплачивают.

Из-за этого можно попасть под начисление процентов.

Чтобы не погрязнуть в долгах, стоит брать кредитную карту с подходящими условиями и не совершать ошибок при использовании средств взаймы.

Одна из главных ошибок — выбор слишком большого лимита, который никак не соразмерен с вашими доходами.

Также важно правильно использовать грейс-период. Нельзя пропускать крайний срок погашения задолженности.

Не стоит вносить только минимальные платежи, нужно погашать и основной долг.

Задерживать погашение минимальных платежей тоже нельзя. Из-за этого вам будут начислять штраф, пени и увеличивать процентную ставку, пишет KP. RU.

Уточнения

Креди́тная ка́рта (разг. креди́тка) — банковская платёжная карта, предназначенная для совершения операций, расчёты по которым осуществляются за счёт денежных средств, предоставленных банком клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора (положение ЦБ РФ № 266П).

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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