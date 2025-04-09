Реестра женатых не будет: вот почему от этой затеи отказались

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Православное движение "Сорок сороков" отказалось от затеи вводить реестр женатых мужчин.

Фото: commons.wikimedia.org by artemtation, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Обручальные кольца

Глава движения Андрей Кормухин рассказал, что идея создания реестра женатых в России не исходила от общественной организации, но её положительно восприняли некоторые её члены.

Он также объяснил, что отношения между двумя людьми — это "частная зона", в которую вмешиваться не стоит.

"Наше движение никогда к этому отношения никакого иметь не будет, потому что мы все-таки про то, что Господь должен соединять людей, никакие реестры и досье", — цитирует Кормухина KP. RU.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что реестр женатых создадут, чтобы обезопасить матерей-одиночек.

Уточнения

Реестр — форма систематизации, учёта; список, перечень, опись, система.





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