Реестра женатых не будет: вот почему от этой затеи отказались

Православное движение "Сорок сороков" отказалось от затеи вводить реестр женатых мужчин.
Глава движения Андрей Кормухин рассказал, что идея создания реестра женатых в России не исходила от общественной организации, но её положительно восприняли некоторые её члены.
Он также объяснил, что отношения между двумя людьми — это "частная зона", в которую вмешиваться не стоит.
"Наше движение никогда к этому отношения никакого иметь не будет, потому что мы все-таки про то, что Господь должен соединять людей, никакие реестры и досье", — цитирует Кормухина KP. RU.
Ранее в СМИ появилась новость о том, что реестр женатых создадут, чтобы обезопасить матерей-одиночек.
Реестр — форма систематизации, учёта; список, перечень, опись, система.
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