Как не остаться без пенсии: секреты минимального страхового стажа, о которых молчат

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Остаться без страховой пенсии в России можно из-за недостатка необходимого страхового стажа. Об этом сообщил профессор Вадим Виноградов.

Фото: unsplash.com by Christian Langballe langballe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пенсионерка

В этом году россиянам потребуется минимальный страховой стаж в 15 лет, он будет включать периоды работы с уплатой страховых взносов, периоды ухода за ребенком до 1,5 лет и службу в армии.

Кроме того, вам понадобится конкретное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, минимальная сумма их должна быть от 30, сообщает KP. RU.

Чтобы оформить пенсию, подайте заявление не позднее чем за месяц до запланированной даты выхода на нее.

Уточнения

Страховая пенсия (трудовая пенсия) — ежемесячная денежная выплата для компенсации гражданам заработной платы или другого дохода, которые они получали в период трудовой деятельности, а также компенсация дохода, который утратили нетрудоспособные члены семьи застрахованного лица в связи с его смертью.



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