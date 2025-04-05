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Ценам на мясо не дадут взлететь: шашлычное эмбарго могут ввести перед майскими

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Общество

Цены на мясо в России перед майскими праздниками традиционно "взлетают" из-за ажиотажа. В России решили бороться с этим.

Мясо на гриле
Фото: commons.wikimedia.org by 김태경, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мясо на гриле

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил главе Минсельхоза Оксане Лут ввести временное ограничение экспорта мясной продукции. Депутат считает, что так получится стабилизировать рынок и удержать цены, пишет KP. RU.

Ограничения хотят ввести до 1 июня с возможностью корректировки в зависимости от ситуации на рынке.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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