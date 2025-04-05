Ценам на мясо не дадут взлететь: шашлычное эмбарго могут ввести перед майскими

Цены на мясо в России перед майскими праздниками традиционно "взлетают" из-за ажиотажа. В России решили бороться с этим.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил главе Минсельхоза Оксане Лут ввести временное ограничение экспорта мясной продукции. Депутат считает, что так получится стабилизировать рынок и удержать цены, пишет KP. RU.
Ограничения хотят ввести до 1 июня с возможностью корректировки в зависимости от ситуации на рынке.
Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.