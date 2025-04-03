Как молодожёнам найти деньги на отпуск: налоговый вычет на свадьбу могут ввести в РФ

В Госдуме предложили ввести налоговый вечно на свадьбу.

Фото: unsplash.com by Luis Tosta, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свадьба

По мнению депутатов, молодожены смогут получить налоговый вычет за услуги свадебных агентств, фотографа и видеооператора, кейтеринга, аренду банкетного зала, услуги, музыкальное сопровождение.

Благодаря такого правилу молодые будет чаще жениться не бояться трат на празднование.

Любой из супругов сможет вернуть до 150 тысяч рублей. Компенсировать можно в течение 3-х лет с момента свадьбы.

Уточнения

Нало́говый вы́чет — это сумма, на которую уменьшается налоговая база, либо возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица в установленных законом случаях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.