Как молодожёнам найти деньги на отпуск: налоговый вычет на свадьбу могут ввести в РФ

В Госдуме предложили ввести налоговый вечно на свадьбу.
По мнению депутатов, молодожены смогут получить налоговый вычет за услуги свадебных агентств, фотографа и видеооператора, кейтеринга, аренду банкетного зала, услуги, музыкальное сопровождение.
Благодаря такого правилу молодые будет чаще жениться не бояться трат на празднование.
Любой из супругов сможет вернуть до 150 тысяч рублей. Компенсировать можно в течение 3-х лет с момента свадьбы.
Нало́говый вы́чет — это сумма, на которую уменьшается налоговая база, либо возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица в установленных законом случаях.
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