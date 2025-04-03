Бабушки-сплетницы у подъезда теперь могут пойти под суд: новый закон защитит от клеветы

В России хотят начать наказывать людей за бытовую клевету. Закон на эту тему принят Госдумой в первом чтении.
Речь идёт о ситуации, когда, например, сосед оклеветал другого соседа. Жертва сможет написать заявление о клевете в полицию. Правоохранители будут расследовать такие дела и передавать их в суд. Отозвать заявление не получится, пишет KP. RU.
Верховный суд России предложил этот законопроект.
Клевета́ — распространение заведомо ложной информации, порочащей честь и достоинство другого лица или подрывающей его репутацию.
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