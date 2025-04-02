Как возраст влияет на любовь: шокирующие откровения

Эксперт по отношениям Седеф Салим ответила, какая разница в возрасте может стать критичной для партнёров.
Обычно, по её словам, трудности появляются, когда разрыв в годах напоминает разницу между человеком и его родителем. Проблемой становится разница в жизненных этапах и интересах. Люди попросту могут не понимать друг друга.
Также пара может столкнуться с проблемами, связанными с наличием детей от прошлых браков и желанием родить совместных детей. Однако такие союзы могут быть гармоничными, если люди любят и уважают друг друга, пишет "Чемпионат".
У пар со значительной разницей в возрасте могут возникнуть некоторые сложности, но совместная жизнь может быть для них и очень радостной.
Семья́ — социальный институт, являющийся базовой ячейкой общества.
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