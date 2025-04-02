Как возраст влияет на любовь: шокирующие откровения

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Эксперт по отношениям Седеф Салим ответила, какая разница в возрасте может стать критичной для партнёров.

Фото: unsplash.com by Alice Donovan Rouse, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свидание

Обычно, по её словам, трудности появляются, когда разрыв в годах напоминает разницу между человеком и его родителем. Проблемой становится разница в жизненных этапах и интересах. Люди попросту могут не понимать друг друга.

Также пара может столкнуться с проблемами, связанными с наличием детей от прошлых браков и желанием родить совместных детей. Однако такие союзы могут быть гармоничными, если люди любят и уважают друг друга, пишет "Чемпионат".

У пар со значительной разницей в возрасте могут возникнуть некоторые сложности, но совместная жизнь может быть для них и очень радостной.

Уточнения

Семья́ — социальный институт, являющийся базовой ячейкой общества.



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