Наша планета встретит поистине жаркий год —вот чего стоит ожидать

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что особенно жаркий год ожидает нашу планету. Речь идет о текущем 2025-ом.
Это не значит, что нужно ждать аномально высоких летних температур в отдельных регионах.
Вильфанд объяснил, что высокие показатели температуры касаются средних значений по всей планете. При этом распределение тепла зависит от множества факторов и климатических особенностей разных областей Земли.
Также специалист опроверг миф о взаимосвязи зимнего и летнего температурных режимов, пишет "Чемпионат".
Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.
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