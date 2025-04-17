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Наша планета встретит поистине жаркий год —вот чего стоит ожидать

Общество

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что особенно жаркий год ожидает нашу планету. Речь идет о текущем 2025-ом.

Жара
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жара

Это не значит, что нужно ждать аномально высоких летних температур в отдельных регионах.

Вильфанд объяснил, что высокие показатели температуры касаются средних значений по всей планете. При этом распределение тепла зависит от множества факторов и климатических особенностей разных областей Земли.

Также специалист опроверг миф о взаимосвязи зимнего и летнего температурных режимов, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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