Пенсионный возраст снова повышают? Депутаты допустили такую возможность

Из-за возможного смещения границы возраста молодёжи до 40 лет, пенсионный возраст тоже могут повысить. Такой вариант допускают в Госдуме.

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Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин не исключил повышение пенсионного возраста до 70 лет и выше. Он посчитал это логичным следствием инициативы Минздрава России о повышении возраста молодёжи.

"Я боюсь, что когда закончится повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 для женщин, то именно новации господина Мурашко станут основанием для того, чтобы ещё больше повысить пенсионный возраст, чтобы продолжить достижения и оставлять людей работать и в 70 лет и, может быть, в более старшем возрасте, — цитирует депутата "Чемпионат".

Делягин добавил, предложение о смещении верхней границы возраста молодёжи может быть оправдано.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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