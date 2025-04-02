Боитесь летать на самолёте? Этот чудо-метод поможет преодолеть страх и тревожность

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Есть люди, которые категорически боятся летать на самолетах, однако не все аэрофобы полностью исключают их из своей жизни. Они летают, но при этом испытывают очень сильную тревогу не только во время полета, но и до него. Как преодолеть этот страх, рассказала психолог Любовь Полякова.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Самолет

"У людей с аэрофобией тревога зашкаливает: сердце колотится, давление повышается, начинают трястись руки и ноги, становится нечем дышать, может начаться паническая атака. В голове мысли о катастрофе", — цитирует эксперта "СЭ".

Она советует не заглушать тревогу алкоголем или сильнодействующими препаратами. Лучше освоить техники расслабления, дыхательные практики, переключение внимания.

"Попробуйте переключиться на статистику: авиация — один из самых безопасных видов транспорта. Можно узнать, как устроены самолеты, какие системы защиты в них есть, почему турбулентность — это нормально", — рекомендует Полякова.

За несколько дней до вылета нужно хорошо высыпаться, подготовить вещи заранее. Это поможет снизить общий уровень стресса.

"Если вы не смогли сами справиться со страхом, психолог вам в этом поможет. И вы будете чувствовать себя комфортно во время полета", — подытожила она.

Уточнения

Страх — эмоция или чувство, возникающее из-за ощущения воображаемой или реальной опасности, которая в свою очередь может представлять угрозу для жизни человека.



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