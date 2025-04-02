Как народу помогут сэкономить: дополнительные услуги запретили навязывать

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

С 1 сентября 2025 года начнет действовать закон, запрещающий навязывать людям во время покупки любые дополнительные услуги, товары и прочее.

Фото: freepik by rorozoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свинья-копилка

Потребитель очень часто переплачивает за то, что не покупал. Так, например, при покупке билетов на самолет или поезд, навязывают обед, страховку и прочее. Человеку, оплатившему по невнимательности такие услуги вместе с билетом, отказаться от них и вернуть деньги бывает крайне сложно.

С 1 сентября компании больше не смогут так хитрить и наживаться, пишет KP. RU.

Уточнения

Эконо́мия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.



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