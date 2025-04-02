Смеяться, чтобы выжить: вот как понять, что человек наигранно себя ведёт

Эксперт в анализе лиц Ольга Дружкова рассказала, как понять, когда человек в беседе с вами смеется наигранно.
По её словам, искренний смех начинается с глаз. Щеки приподнимаются, в уголках глаз появляются морщинки — те самые "гусиные лапки".
Кстати, мимические морщинки — лучший маркер искренности.
"Фальшивый смех — это когда рот смеется, а глаза молчат. Звук — натянутый, реакция — запоздалая, иногда вообще не по делу", — пишет KP. RU.
Дружкова добавила, что искренний смех бывает некрасивым, неровным, с фальцетом, со слезами.
Смех — одна из реакций человека на внутренние и внешние стимулы, проявления которой включают в себя специфические звуки и непроизвольные движения мышц лица и дыхательного аппарата.
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