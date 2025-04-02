Дополнительный отпуск дадут этой категории россиян

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Родные тех, кто был ранен на спецоперации, будут иметь право уйти в дополнительный отпуск.

Фото: unsplash.com by Cynthia Magana cynthmag, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка

Его можно будет взять продолжительностью до 35 дней с сохранением рабочего места.

Предоставив отпуск, работодатель будет обязан сохранить рабочее место за работником. Так у родственников появится возможность не выбирать между заботой о близком человеке и сохранением работы, сообщает "Российская газета".

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.



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