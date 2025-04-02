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Волнующие перемены в образовании: ЕГЭ не будут заменять на традиционные экзамены

Общество

Единый госэкзамен не будут заменять традиционными выпускными испытаниями. Правила для школьников не стали возвращать к прежней системе.

Тестирование в школе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тестирование в школе

Госдуме не приняли соответсвующий проект.

Авторы инициативы об изменениях уверены, что если бы все таки законопроект одобрили, это бы позволило повысить уровень знаний выпускников, избавить школьников от заучивания ответов на тесты и сохранить физическое и психическое здоровье ребят.

Также парламентарии заявляют, что замена ЕГЭ в перспективе позволила бы увеличить число высококвалифицированных специалистов, сообщает argumenti. ru.

Уточнения

Экза́мен (лат. examen — изначально язычок, стрелка у весов, затем, в переносном значении, оценка, испытание) — итоговая форма оценки знаний.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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