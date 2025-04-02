История одного курьера: цыгане останавливают доставщиков и воруют соседскую еду

Доставщик был шокирован сообщением от клиента. Мужчина попросил его не отдавать заказ соседям-цыганам.
Работа курьером преподносит неожиданные ситуации в Новосибирске. Местный доставщик поделился необычными случаями, которые с ним происходили.
Так, однажды при доставке получил специфические инструкции. В комментариях к заказу мужчина оставил следующее указание: "Не отдавайте заказ второй половине дома, где живут цыгане. Они часто забирают мои заказы!".
"Я понял, что клиент переживал, что его заказ может забрать кто-то другой", - отметил доставщик.
Оказалось, ему пришлось отвозить заказ в частный дом, разделённый на две части, где в одной проживали цыгане, а в другой — его клиент, пишет Om1 Новосибирск.
Цыга́не (распространённое самоназвание — рома, ед. ч. ром) — этническая группа или народ, в основном проживающий в Европе; проживают также в Азии, Северной Африке, Северной и Южной Америке и Австралии.
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