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История одного курьера: цыгане останавливают доставщиков и воруют соседскую еду

Общество

Доставщик был шокирован сообщением от клиента. Мужчина попросил его не отдавать заказ соседям-цыганам.

Цыганка
Фото: flickr.com by Danielle Pereira from Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Цыганка

Работа курьером преподносит неожиданные ситуации в Новосибирске. Местный доставщик поделился необычными случаями, которые с ним происходили.

Так, однажды при доставке получил специфические инструкции. В комментариях к заказу мужчина оставил следующее указание: "Не отдавайте заказ второй половине дома, где живут цыгане. Они часто забирают мои заказы!".

"Я понял, что клиент переживал, что его заказ может забрать кто-то другой", - отметил доставщик.

Оказалось, ему пришлось отвозить заказ в частный дом, разделённый на две части, где в одной проживали цыгане, а в другой — его клиент, пишет Om1 Новосибирск.

Уточнения

Цыга́не (распространённое самоназвание — рома, ед. ч. ром) — этническая группа или народ, в основном проживающий в Европе; проживают также в Азии, Северной Африке, Северной и Южной Америке и Австралии.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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