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Пенсионеры тратят много денег на продукты: как правительство будет с этим бороться

Общество

В России хотят ввести социальные цены на продукты для пенсионеров. Так правительство сможет обеспечить им сохранность денег, которые они в большом количестве тратят на товары первой необходимости.

Старость
Фото: Freepik by Ads, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Старость

Это позволило бы повысить уровень благополучия пенсионеров, считает экономист Алексей Зубец. Дело в том, что соцпенсия все еще не успевает за инфляцией.

"У нас есть льготы на лекарства, можно получить их по программам льготного обеспечения. Но этих программ не хватает. У нас нет системы льготного обеспечения пенсионеров продовольствием", — цитирует экономиста KP. RU.

Он добавил, что, если бы у нас в стране были специальные льготы на продукты, как в некоторых государствах, где есть программы продовольственной помощи, это улучшило бы ситуацию.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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