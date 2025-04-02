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Нашли банковскую карту? Вот что опасно с ней делать

0:56
Общество

Эксперты Роскачества рассказали, что нужно сделать при обнаружении на улице чужой банковской карты.

Банковская карта электронного кошелька Яндекс.Деньги
Фото: money.yandex.ru by ООО Яндекс.Деньги, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банковская карта электронного кошелька Яндекс.Деньги

Такая ситуация требует строгого следования законам. Так вас точно не обвинят в мошеннических действиях.

Не в коем случае:

  • Не пытайтесь использовать карту для снятия наличных или покупок. Это уголовно наказуемо.
  • Не пытайтесь определить владельца карты через соцсети или мессенджеры, публикуя фото карты.
  • Не отдавайте карту кассирам или охранникам магазинов;
  • Если вы нашли не одну карту, а кошелёк или сумку, то сразу сообщить об этом в полицию. Возможно, её украли.

При нахождении карты стоит:

  • Позвонить в банк, который выпустил её (обычно его номер указан на обороте карты);
  • Сотрудник банка заблокирует карту;

Можно сообщить в банк, что готовы встретиться с их владельцем, чтобы передать карты.

Уточнения

Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии), для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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