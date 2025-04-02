Нашли банковскую карту? Вот что опасно с ней делать

Эксперты Роскачества рассказали, что нужно сделать при обнаружении на улице чужой банковской карты.
Такая ситуация требует строгого следования законам. Так вас точно не обвинят в мошеннических действиях.
Не в коем случае:
При нахождении карты стоит:
Можно сообщить в банк, что готовы встретиться с их владельцем, чтобы передать карты.
Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии), для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности.
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