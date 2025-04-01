Сколько стоит нарушение тишины? Новый закон изменит порядок

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Закон, который сейчас рассматривают депутаты ГД, и может быть утвержден уже в 2025 году, ограничит время проведения шумных строительных работ с 9:00 до 19:00 в будние дни. Соседи, у которых идет ремонт, будут обязаны не шуметь с 13:00 до 15:00.

Фото: https://commons.wikimedia.org by H E N G S T R E A M hngstrm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ремонт

С 23:00 до 7:00 тоже запретят нарушать тишину.

После первого нарушения физические лица могут быть оштрафованы до 2 тыс. рублей, юридические лица — до 50 тыс. рублей. Повторное нарушение будет стоит до 5 и 100 тыс. рублей соответственно, сообщает "Царьград".

Кстати, контролировать соблюдение нового закона будут сами жильцы.

Уточнения

Тишина тишь — состояние спокойствия[уточнить] звука, также называется безмолвием.



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