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Беременность в школе? Этот регион поддерживает будущих мам: единовременные выплаты с 2025 года

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Общество

Беременным школьницам в Кузбассе будут платить по 100 000 рублей.

Беременная женщина
Фото: commons.wikimedia.org by https://pixabay.com/de/users/wenphotos-1798295/, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Беременная женщина

Так, на единовременную выплату с 1 января 2025 года в этом регионе имеют право подать беременные девушки со сроком 22 недели и более, состоящие на учёте по беременности и очно обучающиеся. Речь идет о вузах, училищах, техникумах, колледжах и обычных школах.

При этом никто не обратит внимание на возраст и семейное положение беременной, пишет Сiбдепо.

Чтобы получить единовременную выплату, нужны документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие место жительства и справка из школы/вуза/колледжа/училища.

Кузбасс стал третьим регионом в стране, где ввели такие выплаты.

Уточнения

Ке́меровская о́бласть — Кузба́сс (также Ке́меровская о́бласть или Кузба́сс) — субъект Российской Федерации, расположенный на юге Западной Сибири.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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