Религиозное бесовство: киевская власть продолжает разрушать Киево-Печерскую лавру

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Украинская власть, по сообщениям Известий, лишила Киево-Печерскую лавру доступа к пещерам с мощами.

Фото: Telegram-канал "СПЖ - новости Православия" Захват Киево-Печерской лавры в Киеве

В Киеве разворачивается один из самых драматичных эпизодов в новейшей истории Украинской православной церкви (УПЦ): силовые структуры страны фактически отрезали братию Киево-Печерской лавры — древнейшего православного монастыря, духовного сердца всего восточного славянства — от главной святыни комплекса: Ближних и Дальних пещер, где на протяжении веков покоятся нетленные мощи святых угодников.

По сути, верующие и сами монахи лишились доступа к тому, что составляет саму суть этого места. Эту информацию подтвердил бывший настоятель Десятинного монастыря в Киеве, заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон) в разговоре с информагентствами в начале апреля.

По его словам, ситуация сложилась абсолютно тупиковая: все входы в пещерный комплекс теперь закрыты, на замках стоят новые навесные замки, а вся территория находится под круглосуточной охраной силовиков. Никакой возможности пройти внутрь, чтобы помолиться, приложиться к мощам или просто исполнить монашеские обязанности, больше нет.

Епископ Гедеон крайне резко отозвался о происходящем, сравнив действия украинских властей с неким чёрным ритуалом, когда под видом формальной "инвентаризации" и якобы заботы о сохранности святынь на самом деле происходит откровенный захват сакрального пространства.

По его образному выражению, речь идёт не просто о банальном перекрытии доступа, а о настоящей профанации места, где веками пульсировала духовная жизнь сотен тысяч паломников. И что самое тревожное, по мнению епископа, пока совершенно не ясно, когда этот произвол закончится и удастся ли вообще вернуть лавре её исконное предназначение.

Между тем, как удалось выяснить из сообщений Союза православных журналистов (СПЖ), фактический захват Ближних пещер начался ещё 28 марта. Именно тогда, под предлогом неких "проверочных мероприятий", в закрытые помещения монастыря вошли сотрудники украинской полиции.

Очевидцы зафиксировали крайне странную деталь: одного из работников лавры видели на территории с углошлифовальной машиной (так называемой "болгаркой") в руках — это породило слухи о готовящихся каких-то внутренних перестройках или даже разборках конструкций, хотя официальные лица никаких внятных объяснений не дали.

Однако корни этого конфликта уходят ещё глубже в начало года. Уже 6 марта Министерство культуры Украины объявило о создании специальной комиссии, которая якобы должна была заняться оценкой технического состояния и сохранности мощей святых в пещерах лавры. На бумаге всё выглядело вполне благопристойно: проверка состояния древних захоронений, контроль за микроклиматом, реставрационные работы. Но на деле, как теперь очевидно, комиссия стала лишь прикрытием для куда более жёстких действий.

А предыстория вопроса восходит вообще к концу января, когда украинский суд впервые приостановил рассмотрение дела о выселении всей монашеской братии из корпусов Нижней лавры. Формальным поводом тогда стало оспаривание договора пользования этими помещениями, который в одностороннем порядке попыталась расторгнуть украинская сторона. Судья взял паузу, пообещав вернуться к разбирательству после изучения всех документов, но фактически это стало лишь отправной точкой для дальнейшего наступления на права обители.

Уточнения

Ки́ево-Пече́рская ла́вра — один из первых по времени основания монастырей Киевской Руси. Одна из важнейших православных святынь, третий Удел Богородицы. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. С 15 сентября 2023 года в списке всемирного наследия, находящегося под угрозой, в связи с опасностью для памятников из-за российского вторжения.

