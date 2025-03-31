44 или 40? Вот как Минздрав меняет представление о молодежи в России

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

В России могут расширить рамки молодежного возраста. Эту инициативу предложило министерство здравоохранения РФ.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian Женщина в куртке

Классификация возрастов человека была утверждена еще в 1960-е годы и гласила: молодежь — люди до 44 лет.

Недавно появилась информация о том, что ВОЗ переносит границы всех возрастов на один год вперед.

Напомним, что сейчас в России молодежью считаются те, кому от 14 до 35 лет. А глава правления "Движения первых" Артур Орлов предложил расширить рамки молодежного возраста минимум до 40 лет, пишет KP. RU.

Эту идею одобрил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, инициатива рациональна. Многие государства уже внедрили ее.

Уточнения

Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации.



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