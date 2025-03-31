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Устали отдавать пол зарплаты за коммуналку? Вот 3 способа сэкономить на ЖКХ

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Общество

На оплату ЖКХ многие жители нашей страны тратят большие суммы. Однако, есть несколько способов, чтобы значительно их уменьшить.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Пётр, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Деньги

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов перечислил полезные лайфхаки.

Во-первых, лучше установить светодиодные лампы. Они потребляют в 8-10 раз меньше энергии и служат в среднем 5 лет.

Во-вторых, покупка посудомоечной машины тоже сэкономит бюджет. По статистике она тратит в 2-3 раза меньше воды, чем при мытье посуды в раковине.

Бытовая техника сейчас делится на классы энергоэффективности от A до G. Самая выгодная — класса А. Она потребляет меньше всего энергии, сообщает KP. RU.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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