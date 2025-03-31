Родители не бьют, значит я буду! Педагог жёстко издевалась над учениками

Жительница Кемерова обвинила учителя начальных классов в травле ее сына и физическом насилии.
Все началось с того, что ребенок играл на перемене с армейским ремнем отца.
Педагог его отобрала, ученик несколько дней просил её вернуть ему вещь, но она его игнорировала. Из-за этого мальчик заявил матери, что жить больше не хочет.
Женщина попыталась разобраться с ситуацией, однако директор школы занял сторону сотрудницы.
В итоге мама школьника решила схитрить и купила диктофон, засунула его в рюкзак сына и ежедневно слушала длинные записи.
"Я тебе сейчас палец сломаю, истеричка! А вас просто отметелю".
"Родители не бьют, буду я, значит, бить", — кричала учитель, а затем было слышно шлепок.
Женщина готовит заявление на педагога, пишет Сiбдепо.
Тра́вля запу́гивание, задира́ние, бу́ллинг (от англ. bullying) — агрессивное преследование, издевательство над одним из членов коллектива со стороны другого, но также часто группы лиц, не обязательно из одного формального или признаваемого другими коллектива.
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