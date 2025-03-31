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Родители не бьют, значит я буду! Педагог жёстко издевалась над учениками

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Общество

Жительница Кемерова обвинила учителя начальных классов в травле ее сына и физическом насилии.

Ученики школы
Фото: commons.wikimedia.org by Viktoria.sm2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ученики школы

Все началось с того, что ребенок играл на перемене с армейским ремнем отца.

Педагог его отобрала, ученик несколько дней просил её вернуть ему вещь, но она его игнорировала. Из-за этого мальчик заявил матери, что жить больше не хочет.

Женщина попыталась разобраться с ситуацией, однако директор школы занял сторону сотрудницы.

В итоге мама школьника решила схитрить и купила диктофон, засунула его в рюкзак сына и ежедневно слушала длинные записи.

"Я тебе сейчас палец сломаю, истеричка! А вас просто отметелю".

"Родители не бьют, буду я, значит, бить", — кричала учитель, а затем было слышно шлепок.

Женщина готовит заявление на педагога, пишет Сiбдепо.

Уточнения

Тра́вля запу́гивание, задира́ние, бу́ллинг (от англ. bullying) — агрессивное преследование, издевательство над одним из членов коллектива со стороны другого, но также часто группы лиц, не обязательно из одного формального или признаваемого другими коллектива.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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