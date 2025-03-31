Как подросткам получать зарплату 80 тысяч? Вот, что нужно знать

Российские работодатели предлагают детям до 18 лет зарплату, сопоставимую с доходами взрослых специалистов — до 80 тысяч рублей.
Так, средний уровень оплаты труда для подростков вырос на 30 тысяч рублей за последний год.
В пересчете на сокращенный график подростков заработная плата может варьироваться от 35 до 87 тыс. рублей в месяц, сообщает KP. RU.
Кстати, чаще всего школьникам предлагают работать: курьерами (36% вакансий), упаковщиками и комплектовщиками (16%), продавцами-консультантами и кассирами (8%).
Подростко́вый во́зраст — период в развитии человека, переходный этап между детством и взрослостью.
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