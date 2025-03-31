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Как подросткам получать зарплату 80 тысяч? Вот, что нужно знать

Общество

Российские работодатели предлагают детям до 18 лет зарплату, сопоставимую с доходами взрослых специалистов — до 80 тысяч рублей.

курьер на велосипеде
Фото: Freepik by artursafronovvvv is licensed under Рublic domain
курьер на велосипеде

Так, средний уровень оплаты труда для подростков вырос на 30 тысяч рублей за последний год.

В пересчете на сокращенный график подростков заработная плата может варьироваться от 35 до 87 тыс. рублей в месяц, сообщает KP. RU.

Кстати, чаще всего школьникам предлагают работать: курьерами (36% вакансий), упаковщиками и комплектовщиками (16%), продавцами-консультантами и кассирами (8%).

Уточнения

Подростко́вый во́зраст — период в развитии человека, переходный этап между детством и взрослостью.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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