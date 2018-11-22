Коммунальщики ставят у домов должников по ЖКХ сельские туалеты

Управляющая компания в Иркутске решила заставить неплательщиков за услуги ЖКХ быстрее погасить задолженности — к их домам привозят деревянные сельские туалеты. Как считают представители УК, этим компания предупреждает сотни должников о последствиях неуплаты коммунальных платежей — например, блокировании канализации и установки заглушки водоотведения.

"Этот туалет — временное сооружение, установленное специально для того, что мотивировать злостных неплательщиков как можно скорее рассчитаться по долгам. Через несколько дней его снимут и перевезут к другому дому с высокой задолженностью",- заявили коммунальщики. Также они опубликовали видеообращение, в котором поблагодарили всех, кто оплачивает счета вовремя.

"А то у жителей на все денег хватает. На отмечание дня рождения, на отпуск, на празднование Нового года, на новую одежду или гаджеты, на ребенка и даже, условно говоря, на пиво или вино-водочку, а ЖКХ оплачивать они при это "забывают" и не хотят",- неофициально поделился со СМИ представитель еще одно УК Иркутска.

"Опыт с туалетами, кстати, уже хотят масштабировать по всей стране - по крайней мере, во многих регионах собираются делать также, они уже связывались с нами",- добавили представители УК.

Ранее с "креативным" оповещением должников уже отличились самарские коммунальщики. Они привозили каменные "Пирамиды позора" и ставили их во дворах или перед частными домами должников — дабы им стало стыдно перед соседями. Сотрудники сферы ЖКХ отмечают, что после того, как "позорная пирамида" повесит сутки перед балконом или постоит у дома должника, у того чаще всего "внезапно" находятся деньги на покрытие долга.

Также, отметим, в ряде регионов обкатывается новая "технологи" сбора долгов по ЖКХ — в подъездах и дворах публикуются списки с номерами квартир и суммой долгов, а также пояснением "соседям придется платить за вас". В некоторых случаях, что вызывает дискуссии о нарушении тайны персональных данных, жилищники даже публиковали фотографии и фамилии должников — например, взятые из открытой странице ВКонтакте.

Добавим, что по данным СМИ, многие граждане нашей страны просто не в состоянии своевременно оплачивать услуги ЖКХ — россияне уже задолжали коммунальщикам 1,34 трлн рублей. При этом около 36 млн россиян уже получают субсидии на оплату услуг ЖКХ, а приставы начали взыскивать долги с 4 млн человек.

"За ЖКХ не платят как очень бедные, так и те, у кого есть средства на покупку инвестиционных квартир",- ранее заявляли коллекторы, которые хотят и могут в ближайшее время получить право на "выбивание" из миллионов россиян их долгов по коммунальным платежам.