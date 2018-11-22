За 10 месяцев 2018 года россияне переводили с карты на карту в 1,5 раза чаще, чем за весь прошлый год: количество переводов составило 653 млн. При этом средний чек Р2Р-переводов (межбанковских карточных) остался примерно на уровне 2017 года — 5 629 рублей в этом году против 5 638 рублей в прошлом.
По данным информации, предоставленной Национальной системой платёжных карт, увеличивается не только количество и объём таких операций, но их соотношение в общем количестве со всеми безналичными операциями. Например, в банке "Русский стандарт" рост количества Р2Р-переводов равняется 54%, тогда как сумма транзакций выросла на 40%.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что внимание банков привлекло обилие крупных переводов с карты на карту, что послужило причиной более частых случаев блокировки онлайн-переводов. Если раньше банк обращал свой взор на переводы от миллиона рублей, то теперь клиенту может придти запрос банка о природе полученной суммы в размере 300 тысяч рублей. Это сделано в целях уменьшения объёма "серой" денежной массы — такие средства могут быть получены преступным путём. Также внимание к себе привлекут карты, на которые ежемесячно поступают 100-150 тысяч рублей.
Интересно, что по данным НСПК, мужчины чаще пользуются онлайн переводами — 54% от всех переводов оформили именно они. Женщины же чаще переводят женщинам, чем мужчинам: 35% против 17%.
Также примечателен тот факт, что более популярным маршрутом переводов становятся кредитные карты, нежели дебетовые.
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