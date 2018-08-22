В Кремле объяснили, что будет с "компенсациями" Латвии и Эстонии

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что никакой компенсации за "советскую оккупацию" странам Прибалтики ждать не стоит.

Напомним, что недавно стало известно о том, что латвийские и эстонские политики провели совещание по поводу увековечивания и осмысления общего исторического наследия. Они пришли к выводу о том, что прибалтийским странам не стоит забывать об "оккупации" их территорий Советским Союзом. Также они решили взыскать с России за это компенсацию. "Правда.Ру" уже писала об этом.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков же называет это полым абсурдом. Потому что, во-первых, по его словам, Кремль в корне не согласен с такой формулировкой, как "советская оккупация". Во-вторых, считает Песков, он не видит вообще никаких причин для того, чтобы Эстония, Латвия или какое-либо другое государство требовало с Российской Федерации компенсации за что-либо.

Отметим, что страны Прибалтики видят исходящую угрозу для своей национальной безопасности не только от канувшего в небытие Советского Союза или ныне здравствующей России, но и от самих себя. Так, например, "Правда.Ру" недавно передавала слова латвийского правительства о том, что отток населения из страны поспособствует развитию "российской агрессии" и ставит под удар буквально всю Европу.

Фото: kremlin. ru

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