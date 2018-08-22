Facebook начал геноцид русских аккаунтов в соцсети

Руководство социальной сети Facebook заявило о том, что удалило несколько сотен страниц, посвященных Ирану и Россию. Официальная причина такого поступка — "скоординированное неаутентичное поведение".

Речь идет о нескольких фирмах, что создали целую сеть аккаунтов для того, чтобы ввести в заблуждение пользователей насчет того, кто они и какие именно услуги предоставляют. Администрация Facebook заявила о том, что поведение такое является неприемлемым — пользователи, по их мнению, должны чувствовать себя в безопасности и доверять социальной сети.

Из всемирно известной социальной сети также, например, удалили страницы, группы и аккаунты, которые могут быть связаны с российскими спецслужбами. Среди канувших в небытие была страница одного медиацентра, освещавшего конфликт на территории Сирии. Незадолго до этого правительство Соединенных Штатов Америки обвинило его в распространении пророссийской информации.

Ранее "Правда.Ру" писала о другом инциденте, связанном с социальной сетью Facebook. Руководство компании принесло свои извинения за то, что удалило страницу, посвященную латышским эсэсовцам. Сначала страницу заблокировали без объяснения причин, но после снова восстановили и извинились за допущенную "ошибку".

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