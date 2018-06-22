Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

"Офицеров России" возмутило отношение мэра Смоленска к бывшим узникам концлагерей

Общество

В городе-герое Смоленске произошел скандал: глава города Владимир Соваренко отказал в помощи Общероссийской организации "Офицеры России" и Международному союзу бывших малолетних узников фашизма. Отметим, что речь шла не о спонсорстве или финансировании, а о помощи в проведении мероприятия, в частности, организации экскурсии.

Фото: википедия. Памятник Опаленный цветок

Об этом случае стало известно благодаря словам председателя Президиума "Офицеров России" генерал-майора Сергея Липового. Герой России заявил, что 22 июня, в День памяти и скорби, "Офицеры России" традиционно проводят целый комплекс мероприятий. Так, в этом году делегация из полусотни бывших узников фашистских концлагерей должна была прибыть в Смоленск, для возложения венков к памятнику "Опаленный цветок".

По словам Сергея Липового, в городскую администрацию города Смоленска заблаговременно было отправлено письмо с просьбой оказать посильную помощь в проведении данного мероприятия. В частности, главу города Владимира Соваренко проинформировали о готовящемся мероприятии, пригласили принять в нем участие, а также попросили организовать экскурсию по городу для бывших малолетних узников фашизма. Отдельно председатель Президиума "Офицеров России" отмечает, что ни о какой финансовой помощи речи в письме даже не шло. По мнению Сергея Липового, в письме были изложены элементарные, простые просьбы, выполнить которые городской администрации при желании не составило бы труда.

"Офицеры России" ответа от Соваренко не дождались. Лишь за пару дней до мероприятия пришло краткое сухое письмо от главы Смоленска. Выдержка из письма: "Проведение указанного мероприятия возможно при условиях организации охраны общественного порядка и обеспечения медицинской помощи. Вместе с тем, оказать содействие в проведении обзорной экскурсии по городу Смоленску для участников делегации не представляется возможным".

По мнению Сергея Липового, отказ в помощи бывшим узникам концлагерей — случай вопиющий, по его словам, это забвение и предательство памяти павших и оставшихся в живых.

Стоит отметить, что неравнодушие к просьбам ветеранов и детей войны проявил председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он оперативно связался с губернатором Смоленской области Алексеем Островским, и тот оказал помощь в организации мероприятия.

Сирийский конфликт заставил Ближний Восток обратить внимание на российское оружие Сирийский конфликт заставил Ближний Восток обратить внимание на российское оружие

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


ОФИЦЕРЫ РОССИИ
Темы Россия фашизм Смоленск Офицеры России узники концлагеря День памяти и скорби Великая отечественная война
Обсудить
Актуальная аналитика
Армия России
Секретное оружие русских: реактивный миномет БМ-13 (легендарная "Катюша")
Человек
Загадка всех времен: резные шарики неолита
Советское наследие
Буба продолжает проводы любви
Читательский топ
Кремль раскрыл настоящую причину звонка Порошенко Путину
"Северного потока-2" не будет. В США знают причину
Старикам здесь не место: пожилых будут увольнять перед пенсией
Названы страны-победители в скорой Третьей мировой войне
Шойгу рассказал, что будет в случае нападения на Крым
Новости Все >
Важнее жизни: мужчина прыгнул в окно, чтобы спасти смартфон
Экономика и футбол: посол Хорватии побывал на матче ЧМ в Нижнем Новгороде
"Офицеров России" возмутило отношение мэра Смоленска к бывшим узникам концлагерей
Телосложение кровь с молоком убережет от рака
Половина граждан Германии мечтает об отставке Меркель
Рейтинг Путина сравнялся с рейтингом Горбачева в 1989 году
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Кремль раскрыл настоящую причину звонка Порошенко Путину

Инициатором диалога, по информации пресс-службы Кремля, стал Киев.

Кремль раскрыл настоящую причину звонка Порошенко Путину
"Северного потока-2" не будет. В США знают причину
Экономика
"Северного потока-2" не будет. В США знают причину
Общество
Старикам здесь не место: пожилых будут увольнять перед пенсией
Мир
Названы страны-победители в скорой Третьей мировой войне
Политика
Социологи: россияне хотят, чтобы Путин правил вечно

Социологи "Левада-центра" провели опрос и пришли к выводу, что 51% россиян хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента после 2024 года.

Социологи: россияне хотят, чтобы Путин правил вечно
"Северного потока-2" не будет. В США знают причину
Экономика
"Северного потока-2" не будет. В США знают причину
Россия
"У нас ЧМ-2018": мэрия Собянина запретила митинг против пенсионной реформы
Мир
Права человека всё: США вышли из главного совета ООН
Наука и техника
БДК "Иван Грен" принят в состав ВМФ России

Мероприятие, посвященное торжеству, прошло в гавани Балтийска.

БДК "Иван Грен" принят в состав ВМФ России
На Липецкую область упал неизвестный объект из космоса. Видео
Происшествия
На Липецкую область упал неизвестный объект из космоса. Видео
Бывший СССР
Ненавистнику Кикабидзе ответили про СССР
Общество
СМИ: четверть умерших провинциалов не доживает до пенсии
Игорь Буккер Загадка всех времен: резные шарики неолита Игорь Буккер Василий Амирджанов Буба продолжает проводы любви Василий Амирджанов Любовь Степушова Наши люди в Европарламенте - кто они? Любовь Степушова
Комментарии
НАТО нарывается на случайное начало войны с Россией
Буба продолжает проводы любви
"Оспорим матч!": Египет хочет отнять у России победу 3:1
Назван доступный продукт в борьбе против рака
Пенсионная реформа власти низвела Путина до уровня Горбачева
Правительство удушает экономику, устанавливая НДС в 20%
Судный день Брексита: стали известны секретные подробности
Рейтинг Путина сравнялся с рейтингом Горбачева в 1989 году
CNN рассказал о забитых Путиным голах на ЧМ-2018
Буба продолжает проводы любви
Не опять, а снова: США просят проверить сборную России на допинг
Украина решила заманить к себе Илона Маска
Президента Чехии ужаснула Тимошенко во главе Украины
На Украине найден аналог "Арматы" 1988 года выпуска
"Выбросят, как чемодан без ручки": Жириновский считает, что Украина скоро присоединится к России
Власть перестанет выплачивать компенсации при стихийных ЧП
Не опять, а снова: США просят проверить сборную России на допинг
НАТО нарывается на случайное начало войны с Россией
Путин назначил своим советником зятя Ельцина
"Выбросят, как чемодан без ручки": Жириновский считает, что Украина скоро присоединится к России
Буба продолжает проводы любви
Мир
НАТО нарывается на случайное начало войны с Россией

Эксперты США пришли к выводу, что Россия противодействует расширению НАТО "с помощью подрывных операций" и для ответа нужно "прощупать" границы нашей страны.

НАТО нарывается на случайное начало войны с Россией
Судный день Брексита: стали известны секретные подробности
Европа
Судный день Брексита: стали известны секретные подробности
Евгений Федоров: СССР жив по закону
Бывший СССР
Евгений Федоров: СССР жив по закону
Турция рулит газом для Европы
Балканы
Турция рулит газом для Европы
О чем и почему договорились Ким с Трампом
Дальний Восток
О чем и почему договорились Ким с Трампом
Эксперты назвали два пути Украины. Один - кровавый
Украина
Эксперты назвали два пути Украины. Один - кровавый
США наигрались в права человека
США и Канада
США наигрались в права человека
Космические войска США: создают — ну и пусть создают?
США и Канада
Космические войска США: создают — ну и пусть создают?
Что России даст Чемпионат мира по футболу
Мир
Что России даст Чемпионат мира по футболу
Права человека всё: США вышли из главного совета ООН
Мир
Права человека всё: США вышли из главного совета ООН
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался