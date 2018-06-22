"Офицеров России" возмутило отношение мэра Смоленска к бывшим узникам концлагерей

В городе-герое Смоленске произошел скандал: глава города Владимир Соваренко отказал в помощи Общероссийской организации "Офицеры России" и Международному союзу бывших малолетних узников фашизма. Отметим, что речь шла не о спонсорстве или финансировании, а о помощи в проведении мероприятия, в частности, организации экскурсии.

Фото: википедия. Памятник Опаленный цветок

Об этом случае стало известно благодаря словам председателя Президиума "Офицеров России" генерал-майора Сергея Липового. Герой России заявил, что 22 июня, в День памяти и скорби, "Офицеры России" традиционно проводят целый комплекс мероприятий. Так, в этом году делегация из полусотни бывших узников фашистских концлагерей должна была прибыть в Смоленск, для возложения венков к памятнику "Опаленный цветок".

По словам Сергея Липового, в городскую администрацию города Смоленска заблаговременно было отправлено письмо с просьбой оказать посильную помощь в проведении данного мероприятия. В частности, главу города Владимира Соваренко проинформировали о готовящемся мероприятии, пригласили принять в нем участие, а также попросили организовать экскурсию по городу для бывших малолетних узников фашизма. Отдельно председатель Президиума "Офицеров России" отмечает, что ни о какой финансовой помощи речи в письме даже не шло. По мнению Сергея Липового, в письме были изложены элементарные, простые просьбы, выполнить которые городской администрации при желании не составило бы труда.

"Офицеры России" ответа от Соваренко не дождались. Лишь за пару дней до мероприятия пришло краткое сухое письмо от главы Смоленска. Выдержка из письма: "Проведение указанного мероприятия возможно при условиях организации охраны общественного порядка и обеспечения медицинской помощи. Вместе с тем, оказать содействие в проведении обзорной экскурсии по городу Смоленску для участников делегации не представляется возможным".

По мнению Сергея Липового, отказ в помощи бывшим узникам концлагерей — случай вопиющий, по его словам, это забвение и предательство памяти павших и оставшихся в живых.

Стоит отметить, что неравнодушие к просьбам ветеранов и детей войны проявил председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он оперативно связался с губернатором Смоленской области Алексеем Островским, и тот оказал помощь в организации мероприятия.