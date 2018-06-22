Огонь, вода и медные трубы: получить "шенген" станет сложнее

Совет Европы решил принять меры, призванные сделать границы Шенгенской зоны более защищенными от непрошенных гостей.

В частности, увеличится цена шенгенской визы. Она возрастет до 80 евро против нынешних 35 евро для россиян.

Среди предлагаемых изменений — документы, подготовленные для оформления визы, будут сверяться с базами данных криминальной полиции, антитеррористических и миграционных служб; данные всех людей, подающих бумаги на "шенген", будут находиться в единой базе данных, что поможет идентифицировать мигрантов без документов, если ранее они уже подавали документы на такую визу; база будет содержать информацию о долгосрочных визах и видах на жительство тех, кто проживает в странах ЕС, но не имеет европейского гражданства.

Однако не все так благостно, как кажется на первый взгляд. По мнению главы Центра политэкономических исследований Василия Колташова, новые правила не решат проблему нелегальной миграции в ЕС коренным образом, так как эти меры коснутся только тех лиц, кто хочет проникнуть в ЕС через пункты пропуска, то есть - легально. "Главная же проблема — мигранты, которые высаживаются с лодок на пляжи Греции или Италии", - считает Колташев.

Виной всему, по его словам, так называемая миграционная матрешка, когда каждая страна имеет собственные миграционные правила, чем и пользуются нелегальные мигранты.

По действующим ныне правилам страна, состоящая в Шенгенской зоне, имеет право закрыть свои границы на период до шести месяцев. Но в условиях миграционного кризиса в 2015–2016 годах восемь государств Шенгенской зоны (Германия, Австрия, Словения, Венгрия, Швеция, Норвегия, Дания, Бельгия) ввели пограничный контроль на своих внутренних границах на срок до девяти месяцев.

Возвращаясь к новым визовым правилам, если они все-таки будут приняты, для благонадежных путешественников с хорошей визовой историей процесс подачи на "шенген" и его получение станут технологичнее, а значит, быстрее и удобнее.

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