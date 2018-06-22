Басилашвили поддержал Кикабидзе: он тоже ненавидит герб СССР

В интервью радиостанции "Говорит Москва" народный артист СССР Олег Басилашвили раскритиковал герб Советского Союза.

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Басилашвили заявил, что если вглядеться в герб СССР, то можно увидеть и почерпнуть для себя много интересного. Так, актер напомнил, что на гербе изображен земной шар, весь покрытый серпом и молотом. Басилашвили задается вопросом — это что, означает, что все страны, что не хотят идти по социалистическому пути, все равно рано или поздно присоединятся к нему? По мнению Басилашвили, герб СССР выражает прямую претензию советской власти на мировое господство коммунизма.

Как ранее писала "Правда.Ру", недавно жесткой и радикальной критике подверг Советский Союз другой знаменитый грузинский артист Вахтанг Кикабидзе. Культурный деятель заявил, что к гербу СССР испытывает только одно чувство — чувство ненависти, а в тот день, когда государство пало, накрыл праздничный стол.

Слова Кикабидзе не могли пройти незамеченными. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что если бы не Советский Союз, то Кикабидзе так и остался бы малоизвестным артистом с окраины государства. Также Пушков резюмировал, что Кикабидзе в его годы не хватает мудрости.

Олег Басилашвили же вступился за Вахтанга Кикабидзе. Он заявил, что тот обладает огромным талантом и был бы востребован всегда, в любой стране и при любых обстоятельствах. "Кикабидзе был бы всегда Кикабидзе", — поделился своим мнением Басилашвили.