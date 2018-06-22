Норвежский палач вновь не доволен условиями своего заключения

Суд признал норвежского убийцу виновным и приговорил к 21 году лишения свободы с возможностью продления заключения на сколь угодный срок. Андрес Брейвик был заключен в одиночную камеру. Стоит отметить о свойственных либеральной Европе поблажках и лояльности в том, что касается условий содержания безжалостного убийцы. В камере Брейвика имеется спортзал, также у него есть Интернет, где он ведет переписку с поклонниками. Норвежец имеет право прогуливаться во внутреннем дворике тюрьмы под присмотром охранников.

Да вот только Андерс Брейвик недоволен условиями своего содержания. Он неоднократно жаловался на то, что его кормят остывшей и постной пищей. В частности, претензии Брейвика вызвало масло — его, якобы, было невозможно намазать на хлеб. Также известно, что Брейвик просил заменить ручку для письма, так как она натирает руку при долгом использовании. Еще Брейвику безумно не нравится бриться и чистить зубы под присмотром охраны. В общем и целом, "норвежский стрелок" называет условия содержания его в тюрьме "садистскими".

Недавно Брейвик вновь решил заявить о своих правах, направив жалобу в Европейский суд по правам человека. Брейвик недоволен своей изоляцией от других заключенных. В этом, по его утверждению, видится нарушение права человека на уважение частной и семейной жизни. Брейвик также заявил, что рассматривает свое вынужденное одиночество как пытку со стороны начальства тюрьмы.

Дело Брейвик проиграл — суд не рассмотрел каких-либо нарушений в условиях его содержания.

Интересно, что несколько месяцев назад стало известно, что в прошлом году Андерс Брейвик написал письмо начальнику тюрьмы, в котором заявил, что сожалеет о своем преступлении. Мужчина написал, что, если бы можно было обратить время вспять, он никогда бы не совершил того, что совершил, снова.