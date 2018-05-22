Московские суворовцы встретились с президентом Болгарии Руменом Радевым

21 мая 2018 года в посольстве Болгарии в Москве президент Болгарии Румен Радев встретился с председателем общественной организации "Московские Суворовцы", руководителем проекта Международной ассоциации "Кадетское Братство" "Дети за мирное небо! Суворовцы и кадеты России и Болгарии — дружба через века" Дмитрием Нестеровым. Стороны обсудили реализацию проекта, сообщили в пресс-службе общественной организации "Московские Суворовцы".

Президенту Болгарии был преподнесён в подарок "Альманах Кадетских знаков". Сборник содержит 236 страниц цветных фотографий знаков и их краткого описания. Представленные в книге знаки — результат кропотливого труда по собиранию воедино крупиц истории современного кадетского движения.

По словам председателя общественной организации "Московские Суворовцы" Дмитрия Нестерова, в ходе встречи болгарский президент подтвердил своё желание принять участие в проекте "Дети за мирное небо! Суворовцы и кадеты России и Болгарии — дружба через века" и отметил его важность для России и Болгарии.

"В рамках проекта на болгарской земле проходят встречи выпускников суворовских и нахимовских военных училищ двух стран, организуются экскурсии по местам боёв русско-турецкой войны 1877-1878 годов, устраиваются исторические реконструкции и военно-патриотические акции в память о павших воинах. Ближайшая состоится уже в августе этого года на Шипке, — подчеркнул Дмитрий Нестеров. — Московские суворовцы и кадеты вместе с болгарскими детьми поучаствуют в торжествах по случаю 140-летия победы в русско-турецкой войне и освобождения Болгарии от османского владычества. Ребят поприветствует президент Болгарии".

Совместный проект "Дети за мирное небо! Суворовцы и кадеты России и Болгарии — дружба через века" реализуется Международной ассоциацией "Кадетское Братство" и Посольством Республики Болгария в России при поддержке Фонда президентских грантов РФ и Фонда Горчакова.