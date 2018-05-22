Сердюков стал главой ТСЖ и повысил плату за услуги ЖКХ всем, кроме Васильевой

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Жильцы элитного московского дома в Молочном переулке платили за коммунальные услуги 53 тысячи рублей в месяц. По инициативе Анатолия Сердюкова, возглавляющего товарищество собственников жилья, оплата увеличится в два раза — отныне жильцам придется платить 133 тысячи рублей в месяц. Нововведение, как ни странно, не коснулись Евгении Васильевой, проживающей в доме на Молочном переулке — ее плата за коммунальные услуги не изменится, сообщает интернет-издание Mash.

Откуда такие цифры? При участии Анатолия Сердюкова жильцам навязали истку дверных ковриков за 27 с лишним тысяч в месяц, а также 380 тысяч рублей в год непосредственно за сбор средств за коммуналку.

Сердюкову удалось сберечь личные деньги Евгении Васильевой следующим образом — путем изменения системы начисления платы за квартиру. Раньше она начислялась в зависимости от количества комнат в квартире, теперь же — от метража. Так, получается, раньше Васильевой приходилось платить за все свои 13 комнат, а теперь дополнительные затраты на ее апартаменты распределили между соседями — ведь ее изменения в оплате коммунальных услуг не коснулись.

Напомним, что Евгения Васильева получила всероссийскую известность осенью 2012 года в связи с коррупционным скандалом в Министерстве обороны Российской федерации. Этот скандал и повлек за собой увольнение с поста министра Сердюкова. 8 мая 2015 года Евгению Васильеву приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество. В срок заключения засчитано также пребывание под домашним арестом с 23 ноября 2012 года по 8 мая 2015 года. 25 августа 2015 года суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении. Было объявлено, что она возместила ущерб в размере около 200 миллионов рублей. Васильева покинула колонию по решению суда немедленно, в тот же день.

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