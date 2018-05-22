Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман во время заседания городской думы объявил об отставке.
22 мая Ройзман заявил, что не будет предлагать в повестку думы Екатеринбурга вопрос о внесении изменений в устав города, где была бы прописана отмена выборов главы Екатеринбурга.
По его словам, "поправки в устав Екатеринбурга в связи с отменой прямых выборов мэра - прямой обман жителей и предательство интересов города. Не стану в этом участвовать. Подал в отставку".
Напомним, 3 октября законодательное собрание Свердловской области приняло законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Документ предполагает, что главу Екатеринбурга будут выбирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных спецкомиссией.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 17 апреля 2017 года президент Владимир Путин принял отставку свердловского губернатора Евгения Куйвашева.
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