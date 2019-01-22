СМИ: Лукашенко помог в освобождении Насти Рыбки

Освобождение Насти Рыбки и Алекса Лесли из изолятора временного содержания может быть связано с обращением Александра Лукашенко к российскому руководству. Об этом стало известно со слов пресс-секретаря президента Белоруссии Натальи Эйсмонт.

"В настоящий момент скажу коротко: безусловно, глава государства в курсе этой ситуации, о ней много пишут в СМИ. Более того, президентом Беларуси дано поручение немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси", — сообщила Эйсмонт "Комсомольской правде" незадолго до того, как Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) покинули московский изолятор временного содержания под подписку под обязательство о явке.

Вашукевич и Кириллов были задержаны в аэропорту Шереметьево после депортации из Тайланда, где они отбывали заключение по обвинению в организации "секс-тренинга".

В России их подозревают в преступлении по части 2 статьи 240 Уголовного кодекса ("Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией").

Правоохранительные органы России и Тайланда заинтересовались деятельностью Вашукевич и Кириллова после того, как Вашукевич распространила информацию о частной жизни российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что дипломатическое представительство Белоруссии в Москве выразило озабоченность этим фактом.

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