Французские школьники придумали игру "желтые жилеты против полиции"

Ученик одной из французских школ рассказал местным СМИ о новой игре, в которую играют дети на переменах. Несколько недель назад, один из учеников школы принес с собой на занятия "желтый жилет", принадлежавший его родителям. На перемене он "устроил демонстрацию" в школьном дворе и выкрикивал "Макрон, уйди в отставку!".

Позже школьники придумали новую игру, которую назвали "полицейские против желтых жилетов". Изначально "полицейские" задерживают одного протестующего и пленят его. Цель пленника - выбраться из-под стражи с помощью друга.

Напомним, "Правда.Ру" сообщала о намерениях "желтых жилетов" во Франции обрушить банковскую систему Евросоюза. Протестующие считают, что если одновременно снять все средства с банковских счетов, то это приведет к краху всего финансового сектора Европы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о последней крупной акции протеста "желтых жилетов" во Франции, в которой приняли участие более 50 000 французов.

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