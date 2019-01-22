Французские школьники придумали игру "желтые жилеты против полиции"

Ученик одной из французских школ рассказал местным СМИ о новой игре, в которую играют дети на переменах. Несколько недель назад, один из учеников школы принес с собой на занятия "желтый жилет", принадлежавший его родителям. На перемене он "устроил демонстрацию" в школьном дворе и выкрикивал "Макрон, уйди в отставку!".
Позже школьники придумали новую игру, которую назвали "полицейские против желтых жилетов". Изначально "полицейские" задерживают одного протестующего и пленят его. Цель пленника - выбраться из-под стражи с помощью друга.
Напомним, "Правда.Ру" сообщала о намерениях "желтых жилетов" во Франции обрушить банковскую систему Евросоюза. Протестующие считают, что если одновременно снять все средства с банковских счетов, то это приведет к краху всего финансового сектора Европы.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о последней крупной акции протеста "желтых жилетов" во Франции, в которой приняли участие более 50 000 французов.
Читайте также:
СМИ: "желтые жилеты" призвали обрушить банковскую систему ЕС
50 000 человек приняли участие в демонстрации "желтых жилетов" во Франции
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.
Сегодня, 20 января, на Суворовской площади состоялся митинг против возможной передачи Японии некоторой части Курильских островов. Митинг был согласован властями.
Действующий президент Украины подарил крупное газовое месторождение своему знакомцу, предпринимателю Дмитрию Фуксу.
Япония в мирном договоре с США признала потерю островов, а добрые намерения СССР передать ей эти острова были дезавуированы действиями США и самой Японии.