Житель Петербурга предложил покрасить чаек ко Дню ВМФ в цвета российского флага.

Раскрасить обитающих на Васильевском острове Санкт-Петербурга чаек в цвета российского триколора предложил один из горожан. Такая акция, по мнению автора идеи, позволит внести разнообразие в традиционное празднование Дня Военно-Морского Флота.
Инициатива поступила на рассмотрение бюджетной комиссии города. Согласно представленной концепции, сначала орнитологи и волонтеры изучат популяцию чаек, затем треть популяции птиц раскрасят в красный цвет, треть — в синий, остальные останутся природно-белыми. Предусмотрен также вариант без красного цвета — только белый и синий, как на Андреевском флаге.
При использовании пищевых красителей, здоровье пернатых не пострадает, а после очередной сезонной линьки птицы вернут себе естественный цвет.
Стоимость реализации инициативы оценивается в 5 миллионов рублей. На данный момент она ождает экспертизы.
Идея раскрасить птиц возникла в ходе реализации городского проекта "Твой бюджет", который позволяет петербуржцам напрямую участвовать в распределении бюджета. В каждом районе города на осуществление предложенных жителями инициатив выделено по 15 миллионов рублей. Заявки принимаются до 15 февраля. К рассмотрению принимаются идеи по развитию городской среды и улучшению качества жизни.
День Военно-Морского Флота России отмечают в последнее воскресенье июля. Центральным событием праздника считается парад в Санкт-Петербурге.
Источник фото: "Правда.Ру"
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